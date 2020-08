Ein grüner Algenteppich hat sich am Stausee Großbrembach besonders im Uferbereich gebildet.

Großbrembach. An der Talsperre hält die Begasung des Wassers die Geruchsbelästigung in Grenzen. Baden aber ist verboten und auch höchst riskant.

Seit dem 4. Mai gibt die Thüringer Fernwasserversorgung dem Tiefenwasser der Talsperre Großbrembach wie schon in vergangenen Sommern wieder Sauerstoff zu, um die Geruchsbelästigung am Unterlauf, an dem das Dorf liegt, abzuschwächen. Thüringer Allgemeine wollte wissen, welchen Erfolg diese Maßnahme bisher hat.