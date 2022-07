Großrudestedt: Sommerlicher Konzertabend

Blick in die Dorfkirche St. Albanus zu Großrudestedt mit der schützend eingepackten Orgel.

Großrudestedt. Der Förderkreis Walcker Orgel Großrudestedt lädt ein und hofft auf Unterstützung. Worum es geht, lesen Sie hier.

Am Montag, 4. Juli, gastiert ab 19 Uhr das Andreas Kammerorchester aus Erfurt unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Dietrich Ehrenwerth in der St.-Albanus-Kirche. Das Orchester wurde 1893 von Erfurter Bürgern gegründet und hat heute 25 Mitglieder, die ansonsten unterschiedlichen Berufen nachgehen.

In St. Albanus erklingen Werke aus mehreren Jahrhunderten, so von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Benjamin Britten oder Edvard Grieg. Im Anschluss darf im romantischen Kirchgarten bei einem Glas Wein der Sommer genossen werden. Vielleicht, so Johanna Arenhövel vom Förderkreis Walcker Orgel, gibt es ja dann noch die eine oder andere Überraschung. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Orgel wird gebeten.