Schauderhaft-schön war das Halloween-Fest am Mittwoch für 15 Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 11 Jahren im Mini-Ferienlager des Schüler-Freizeit-Zentrums Sömmerda (SFZ).

Halloween, das am 31. Oktober gefeiert wird, war der Anlass eines Thementags. Als Hexen, Gespenster und Zombies verkleidete und geschminkte Kinder schnitzten Kürbisgesichter. Sie aßen Finger (Würstchen mit Mandeln) und gruselten sich in einer mit Spinnweben überzogenen Gruft, in der eine „Untote“ (Daniela Schubert-Max) ihr Unwesen trieb. Mit Tanz klang der Tag aus. Vorn im Bild sind Eva (9) und Mia (7).