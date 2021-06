Günstiger mit der Bahn aus Sömmerda zur Buga

Landkreis. Der reduzierte Preis gilt in Verbindung mit einem Buga-Ticket und der Rückreise am gleichen Tag.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sind bis zum Ende der Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt am Sonntag, 10. Oktober, Ausflüge dorthin günstiger mit der Bahn möglich. Für die Hin- und Rückreise mit Nahverkehrszügen gebe es 50 Prozent Preisnachlass auf den Flexpreis. Das heißt, dass der Fahrschein für die Hinfahrt in Verbindung mit einer Buga-Tageskarte auch für die Rückreise am gleichen Tag gilt. Die Eintrittskarten für die Buga müssten aber separat erworben werden. Bus und Straßenbahnnutzung in Erfurt sind dann im Preis der im Vorverkauf erworbenen Buga-Tickets enthalten.

Das „Buga-Ticket Erfurt“ gilt demnach ab allen Bahnhöfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie auf den Strecken Würzburg–Erfurt und Gemünden–Schweinfurt Stadt–Rentwertshausen–Meiningen. In Schweinfurt Stadt besteht Anschluss nach und von Erfurt. Kinder zwischen sechs und unter fünfzehn Jahren fahren in Begleitung der Eltern oder Großeltern kostenfrei mit. In Bahnhöfen und Zügen gelten auch weiterhin die gesetzlichen Regelungen zur Maskenpflicht.

Mehr Informationen zum Buga-Angebot der Deutschen Bahn gibt esim Internet unter: www.bahn.de/buga2021