Das war zu befürchten! Die Dynamik der Infektionszahlen im Landkreis machte das Erreichen der nächsten Warnstufe im Corona-Ampelverkehr schon vorm Wochenende eher zu einer Frage von Stunden als zu einer von Tagen. Leider. Jetzt steht die Ampel also auf rot. Die nächsten Maßnahmen greifen. Die sind vorformuliert.

Genauso erwartbar wie das Eintreten war für mich allerdings auch, was in dessen Folge kommuniziert werden würde: Jetzt, so hörte ich es im Radio und las es in den sozialen Netzwerken, gilt auch in Sömmerdas Gastronomie eine Sperrstunde!

Das ist halt die griffigste Maßnahme aus dem Katalog.

Nun, ich glaube ja eher nicht, dass nun nach dem Beispiel von Berlin oder Hamburg auch hier eine große Klagewelle losgetreten werden wird ...

Fakt ist doch schließlich auch, dass die allermeisten Restaurants oder Lokale selbst mit Hotelanschluss in unserer Gegend erst einmal ihre Öffnungszeiten um mindestens eine Stunde in die Nacht hinein ausdehnen müssten, um dann sperrstundenkonform schließen zu können.

Falls es sogar zu einer nächtlichen Ausgangssperre kommen sollte: Sind Sie schon mal – außer an Silvester – nach Ladenschluss durch die Kreisstadt spaziert?

Dennoch: Die Sache ist ernst, und es hilft nur Vernunft.