Neulich habe ich einen uralten Lehrfilm gesehen. Der war so alt, dass er noch in schwarz-weißen Bildern gedreht wurde. Ich habe ihn auch nicht ganz geschaut. Ich bin beim Zappen ausgerechnet auf die Szene mit der Kernaussage getroffen: „Bevor sich wer ins Getümmel stürzt, Mund und Nase bedecken!“ Genau das taten die wilden Gesellen - und überfielen die Postkutsche.

Es war gar kein Lehrfilm. Es war ein alter Western. Warum wohl ausgerechnet die bösen Buben uns in aller Akkuratesse vorführen, wie es geht? Was macht sie zu berufenen Botschaftern der Alltagsmaske? Die Posträuber sind ja beileibe keine Ausnahme.

Die ganze Star-Wars-Saga ist voller korrekt vermummter Bösewichte. In Vollendung macht das Darth Vader. Auch Kylo Ren ist dabei. Und selbst der letzte unterrangige Sturmtruppler. Die Guten haben das nicht so drauf. In dieser Hinsicht taugen weder Zorro noch Batman & Robin als Vorbilder. Deren Masken sitzen einfach falsch.

Lehrwert haben dann schon wieder die von Autobahnbrückenpfeilern und Stromkästen grüßenden Maskenmännchen-Wegmarken der vielleicht nicht so leicht ins Hell-Dunkel-Schema einzuordnenden Ultras eines mittlerweile (leider) nur noch fünftklassigen Fußballvereins. Wie dem auch sei: Kommt Ihnen aktuell ein mit Mund-Nasen-Schutz bewehrter Zeitgenosse entgegen, dürfen sie sich ziemlich sicher sein: Der will Ihnen nichts Böses. Eher im Gegenteil.