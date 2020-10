Dass in diesem Jahr alles anders ist und angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Einschränkungen im Landkreis gerade wieder viele Veranstaltungen abgesagt wurden, pfeifen die Spatzen inzwischen von den Dächern.

Auch die Martinsumzüge im Kirchengemeindeverband Kindelbrück-Weißensee fallen in diesem Jahr aus, informierte der Verband in seinem aktuellen Gemeindebrief. Die Kindelbrücker Kirchgemeinde verbindet diese Absage allerdings mit einer Idee. Zwar könne der Martinsumzug von der Kirche zum Mehrgenerationenhaus nicht stattfinden, dennoch oder gerade deshalb wolle man St. Martin zu einem besonderen Fest machen.

Die Kirchgemeinde lädt Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer ein, neben der eigenen in diesem Jahr eine zusätzliche Laterne für jemanden zu basteln, mit dem sie das Licht teilen möchten. Am 11.11. könne die Laterne dann zu Oma, Opa, Nachbarn oder Freunden gebracht und damit Freude und Hoffnung geschenkt werden. Die Kindelbrücker Kirchgemeinde wünscht sich, dass die Landgemeinde an diesem Tag im Licht der Nächstenliebe erstrahlt.

Eine Idee, die auch anderenorts Nachahmung finden könnte. In den Herbstferien findet sich bestimmt noch ausreichend Zeit für eine Bastelstunde.