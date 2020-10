In der Nacht von Samstag zu Sonntag passiert es mal wieder. Schon wieder. Die geklaute Stunde vom März wird uns zurückgegeben. Wir wechseln von der Sommer- in die Winterzeit. Eigentlich ja in die Normalzeit.

Aber was ist heute schon normal? Es könnte einem glatt in den Sinn kommen, die Uhr nicht nur um eine Stunde zurückzudrehen, sondern um ein ganzes Jahr.

Die vergangenen Monate dem Vergessen preisgeben... Da war nicht viel, an das ich mich gern erinnern würde. Ein paar Lichtblicke gab es. Aber alles in allem? Also: 2020 eine zweite Chance geben? In der Hoffnung, dass dann alles besser wird.

Wenn es nur mal so einfach wäre! Die Uhr, die im Zeigerumdrehen ungeschehen macht, was einem nicht gefällt, was keinem behagt, hätte wohl jeder gern in seinem Besitz…

Es bleibt aber bei der verordneten einen Stunde, die der Sonntag länger sein wird. Was damit tun? Aus corona-bedingtem Mangel an Gelegenheit ist der Schlafspeicher voll – und selbst die Bücher, die sich sonst immer an mehreren Stellen in der Wohnung stapeln, sind ausgelesen. Ich brauche Nachschub.