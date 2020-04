Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hausandachten für die Karwoche

Die Karwoche, die mit dem Palmsonntag beginnt und in den Ostersonntag mündet, wird in den Kirchen traditionell mit eindrucksvollen Gottesdiensten begangen. Für Christen ist das Osterfest der Höhepunkt des gesamten Kirchenjahres. Deshalb ist vielen auch eine Mitfeier dieser besonderen Gottesdienste wichtig, heißt es in einer Mitteilung des Katholischen Pfarramts Sankt Franziskus von Assisi in Sömmerda.

Angesichts der aktuellen Coronakrise sei dies nun in diesem Jahr nicht möglich, deshalb biete Pfarrer Dr. Christian Bock von der katholischen St. Franziskusgemeinde in einer Broschüre selbstverfasste Hausandachten an, die sich an den großen Gottesdiensten der Karwoche mit ihren Zeichen, Riten und Gesten orientieren. Diese Hausandachten könnten zu Hause im Kreis der Familie oder auch alleine gebetet werden.

Die Einladung, diese Andachten jeweils zu gemeinsamen Uhrzeiten zu beten und so eine geistliche Gebetsgemeinschaft herzustellen, richtet sich nicht nur an die Gemeindemitglieder der Franziskuspfarrei, sondern an alle, die interessiert sind, die kommenden Tage in Gebet und geistlicher Gemeinschaft zu verbringen, heißt es. Die Broschüre kann heruntergeladen werden auf der Homepage der Pfarrei (www.franziskus-pfarrei.de) oder als Heftchen im Pfarrbüro der Pfarrei abgeholt werden (nach telefonischer Vorbestellung unter 03634/3390) in der Weißenseerstraße 44 in Sömmerda.