Haushaltssperre in Weißensee bleibt unverändert bestehen

Die Ankündigung des stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtrates Weißensee, Christian Ziernberg (BFW), bewahrheitete sich. „Wir werden uns etwas sputen, damit Sie nicht so lange sitzen müssen“, hatte er mit Blick auf die verschärften Corona-Bedingungen mit permanenter Maskenpflicht zur Eröffnung der Ratssitzung am Montagabend gesagt. Und tatsächlich war der öffentliche Teil der Versammlung nach 20 Minuten und damit so schnell wie selten abgearbeitet.

Bürgerfragen gab es diesmal nicht und der ursprünglich geplante Beschluss zur teilweisen Änderung der Haushaltssperre wurde vor dem Beschluss der Tagesordnung von selbiger gestrichen. Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) benannte in seinen kurzen Informationen – es gebe in diesen Zeiten leider gar nicht mehr so viel zu berichten – die Gründe. Der Punkt sei nur vorsorglich aufgenommen worden, weil die Agenda immer so früh festgelegt werden müsse. Doch auch wenn er sich freue, dass bezüglich der finanziellen Lage der Stadt nichts Negatives hinzugekommen sei, habe sich eben auch nichts gravierend ins Positive geändert. Die am 25. Mai beschlossene Haushaltssperre bleibe deshalb unverändert bestehen.

Schrots traditionell zur letzten Stadtratssitzung des Jahres ausgesprochenen Weihnachtswünsche fielen entsprechend verhalten aus. Sei er in der jüngsten Ratssitzung noch zuversichtlich gewesen, weil es so wenige Corona-Infizierte im Landkreis gegeben habe, habe sich die Lage innerhalb kürzester Zeit ins Negative entwickelt und es sei nicht abzusehen, wie es weitergehe. Auch wenn die Adventszeit in diesem Jahr mit zahlreichen Beschränkungen verbunden sei, wünsche er schon einmal allen ein besinnliches, friedliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest.

Von den Aussichten auf weniger gute Nachrichten in der Zukunft getrübt waren ebenso die eigentlich sehr positiven Ausführungen von Stadtkämmerer Nico Müller zur Jahresrechnung 2019. Das vergangene Jahr sei ein sehr gutes gewesen, das beste, das er in seiner Dienstzeit nachvollziehen konnte. Rund 453.000 Euro habe man der Rücklage zuführen können, die damit auf knapp 2,2 Millionen Euro per 31.12.2019 wuchs und deutlich über der Mindestrücklage liege. Das sei für dieses Jahr ein glücklicher Umstand, weil es einen gewissen Puffer für die jetzige Lage darstelle. Das bedeute aber auch, dass in Zukunft die Umlagen für die Stadt steigen. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Werte vergangener Jahre.

Mit 10,353 Millionen Euro erhöhte sich der Schuldenstand der Stadt im vergangenen Jahr etwas. Das liege aber nicht daran, dass man Kredite aufgenommen hätte, erläuterte Müller. Vielmehr habe man mit Herrnschwende eine Gemeinde übernommen, „die auch nicht ganz schuldenfrei war“.

Summa summarum stelle die Jahresrechnung 2019, die einstimmig vom Stadtrat beschlossen wurde, so ziemlich das Gegenteil von der für dieses Jahr zu erwartenden dar, schätzte der Amtsleiter der Finanzverwaltung der Stadt ein.

Einen einstimmigen Beschluss fasste der Stadtrat auch zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das vergangene Haushaltsjahr. Es handelte sich dabei um verbrauchsabhängige Positionen, um Pflichtaufgaben, Havarien oder die Umsetzung eines Ratsbeschlusses, so der Kämmerer.