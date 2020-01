Hinweise links, rechts und auf der möglichen Stromtrasse

Am Samstag noch im „Doppelschlag“ Wolkramshausen (10 bis 13 Uhr) und Greußen (16 bis 19 Uhr) – dann ist die Nordthüringen-Tour von Netzbetreiber 50Hertz vorbei. Seit Montag reisten die Projektbetreuer von Ort zu Ort, waren schon für sogenannte Info-Märkte in Walschleben, Ebeleben, Schwerborn, Herbsleben und am Freitag in Sömmerda. Hintergrund: Die bestehende 220-Kilovolt-Freileitung zwischen den Umspannwerken Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) und Vieselbach (Thüringen) soll durch leistungsfähigere 380-Kilovolt-Leitung ersetzt werden. Deren rund 65 Kilometer langer Südabschnitt vom Umspannwerk Wolkramshausen zum Umspannwerk Vieselbach bei Erfurt soll demnächst ins Genehmigungsverfahren (unsere Zeitung berichtete).

Korridorsuche ist erster Schritt in der Bundesfachplanung

Für den Ersatzneubau wird in einem ersten Schritt in der sogenannten Bundesfachplanung ein geeigneter Trassenkorridor von 1000 Meter Breite gesucht. Die Bestandsleitung, an der man sich überwiegend orientiert, führt von Wolkramshausen südwärts über Ebeleben und Herbsleben bis nach Dachwig und macht von dort einen Bogen nach Osten über Walschleben und Schwerborn bis nach Vieselbach.

Außerdem gibt es zwei weitere Abschnitte. Der Abschnitt Nordost verbindet Bad Lauchstädt mit Schraplau/Obhausen, der Abschnitt Nord verläuft von Schraplau/Obhausen bis Wolkramshausen).

„Neben dem Korridor der Bestandsleitung stehen aber auch weitere klein- und großräumige Alternativen zur Diskussion“, hatte 50Hertz zu Beginn der Info-Markt-Tour mitgeteilt und damit begründet, dass es das Informationsangebot auch in den vom Bestandleitungsverlauf eher abgelegenen Greußen und Sömmerda gibt. Das Unternehmen hoffte in der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung auf „planungsrelevante Hinweise“, um diese sehr früh ins formale Verfahren einbringen können. Orts- und Detailkenntnis könnten für wichtige, zum Teil auch gänzlich neue Informationen sorgen, hatte 50Hertz-Mitarbeiter Dr. Dirk Manthey im Redaktionsgespräch betont.

Bürgerinteresse an Informationen über Vorhaben und Trassenvarianten überschaubar

Am Freitag in Sömmerda nahmen 20 Bürger das Gesprächsangebot wahr, darunter auch Parteienvertreter und Verwaltungsfachleute. Damit, so Dirk Manthey, habe sich das Interesse nicht wesentlich von dem bei den vorherigen Veranstaltungen abgehoben. Konkrete planungsrelevante Hinweise habe es für Sömmerda zunächst nicht gegeben, also nichts, was nicht schon durch Vorgespräche mit den kommunalen Verwaltungen oder Planungsverantwortlichen bekannt gewesen sei. Viele hätten aber auch erst einmal einen Blick auf die detaillierten Unterlagen werfen und Fragen stellen wollen, so Manthey. Er geht davon aus, dass es von den Kommunen, Trägern öffentlicher Belange, aber auch von Privatleuten in nächster Zeit noch Hinweise geben wird.

Beteiligung ist auch nach den Info-Märkten weiter möglich

Nach Beendigung der Info-Märkte können sich Interessenten nämlich weiter über das Vorhaben informieren. Möglich ist das über die Projektwebseite (www.50hertz.com/vorhaben44). Dort würden laufend neue Materialien bereitgestellt. Zudem gibt es einen Newsletter und ein Bürgertelefon. Dieses ist kostenfrei und montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr besetzt. Anrufe an: 0800 58952472