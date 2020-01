Sömmerda. In der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda kommt nie Langeweile auf. Ein Höhepunkt reiht sich hier an den anderen.

Höhepunkte Bibliothek am laufenden Band

Die Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda will ins neue Jahr durchstarten und weist auf die nächsten bevorstehenden Veranstaltungen hin. Los geht es am 29. Januar mit einem Lichtbildvortrag von Michael Gubelt unter dem Motto „Elbrus: Tour auf Europas höchsten Berg und Sightseeing in Moskau“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Saal der Bibliothek im Dreyse-Haus, Karten zu je fünf Euro bereits in der Biblothek erhältlich.

„Mario-Kart-Fahrer aufgepasst!“, heißt es am Nachmittag des 6. Februar. Dann lädt die Bibliothek im Dreyse-Haus ab 14 Uhr zum „Mario-Kart-Turnier“ ein. Teilnehmen können alle Hobby-Rennfahrer ab acht Jahre. Gespielt wird auf der Nintendo Switch Konsole. Auch wenn es ein Turnier ist und es am Ende eine Gewinnerin oder einen Gewinner geben wird, geht es hauptsächlich darum, einen spaßigen Nachmittag beim gemeinsamen Zocken in der Bibliothek zu erleben. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung ist bis zum 3. Februar möglich.

Leinwand-Lyrik mit Ralph Turnheim gibt es am 15. Februar. Sein Programm heißt: „Sherlock Holmes und die Stimme des Stummfilms“ und beginnt 19.30 Uhr im Saal der Bibliothek im Dreyse-Haus.

Ralph Turnheim ist wohl der einzige professionelle Stummfilmerzähler im deutschen Sprachraum. Er vertont Filme live, lyrisch und wienerisch. 2019 war er das erste Mal im Dreyse-Haus zu Gast und begeisterte das Publikum mit seiner Leinwand-Lyrik zu bekannten Laurel & Hardy Filmen. 2020 kehrt er nun mit einem neuen Programm zurück. Karten sind zu je neun Euro im Dreyse-Haus erhältlich.

Außerdem findet weiterhin dank eines kleinen Kreises von ehrenamtlichen Vorlesepatinnen jeden Montag Vorlesen im Dreyse-Haus statt. Los geht’s immer um 16 Uhr. Am 20. Januar heißt es „Tatze und die Eispiraten“. Am 27. Januar können sich kleine Leseratten auf die Geschichte „Unsere fleißigen Ameisen“ freuen.

Seit Dezember wechseln sich die Vorlesepatinnen der Bibliothek montags ab, suchen selbstständig Geschichten zum Vorlesen aus und überlegen sich eine kleine Bastelei oder ein Spiel dazu, informiert Mitarbeiterin Beatrice Fischer.

Die Vorlesetermine können von Groß und Klein kostenlos und ohne Anmeldung besucht werden.