Höhere Pacht soll in der Landgemeinde Kindelbrück ein Kaufanreiz sein

Gepachtet ist fast wie geschenkt, hätte meinen können, wer die Vergaberichtlinie von Pachtflächen in der Landgemeinde Kindelbrück in Anwendung gebracht sah. Neun Cent pro Quadratmeter und Jahr musste an die Kommune löhnen, wer sogenannte Splitterflächen nutzen wollte. Das habe nicht gerade als Kaufanreiz dienen können, stellte VG-Kämmerer Andreas Garthoff in der jüngsten Sitzung des Landgemeinderats fest. Wenn beim Verkauf die Bodenrichtwertzahl berücksichtigt werde, müsste der Grundstücksnutzer schon 277 Jahre die Pacht zahlen, um auf die für den Ankauf nötige Summe zu kommen. Das mache doch keiner.

Verwaltung legt Vorschlag zur Neuregelung des Verfahrens vor Der Kaufanreiz soll jetzt verstärkt werden. Die Verwaltung legte einen Vorschlag zur Neuregelung des Pachtverfahrens vor. Danach sollen die anders nicht nutzbaren, oft nur vom aktuellen Nutzer zugänglichen Pachtflächen künftig mit 1,20 Euro pro Quadratmeter ausgepreist sein. Eine Kostensteigerung, die Dennis Zachar als zu „heftig“ empfand. Er plädiert für eine moderatere Anhebung, fand dafür aber keine Mehrheit. Bei der Abstimmung fand der Vorschlag der Verwaltung die Zustimmung von sechs Ratsmitgliedern, zwei stimmten dagegen, drei enthielten sich der Stimme. Die höhere Pacht ist damit gebilligt.