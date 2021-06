Hommage an Bob Dylan auf dem Camposanto

Buttstädt. Das Programm am Buttstädter Außenstandort der Buga nimmt Fahrt auf. Wir sagen, was zuerst geplant ist.

„Forever young, Bob Dylan“ heißt es im Buga-Außenstandort-Veranstaltungssommer mit Uwe Birnsteins Acoustic Dylan Project Stine & Stone am Sonntag, 20. Juni 2021, ab 18 Uhr auf dem Camposanto in Buttstädt. Der Verbeugung vor dem inzwischen 80-Jährigen gehen andere Angebote voraus: Am 18. Juni ist an gleicher Stelle das Solokabarett „Ruhe sanft“ zu erleben, am 19. Juni klingt die Handwerksschau mit Steinmetz Thomas Osius musikalisch mit „Fracksausen“ aus.