Hündin beißt in Sömmerda eine vorbeifahrende Radfahrerin in den Unterschenkel

Sömmerda. In Sömmerda wurde am Mittwochnachmittag eine Radfahrerin von einer kaukasischen Schäferhündin gebissen. Die Radfahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mittwochnachmittag wurde eine 72-jährige Radfahrerin in Sömmerda von einem Hund gebissen. Eine 52-jährige Hundehalterin ist mit ihrer angeleinten kaukasischen Schäferhündin in Sömmerda spazieren gegangen. Die Radfahrerin ist an der Frau vorbeigefahren und wurde von der Hündin in den Unterschenkel gepissen.

Die 72-Jährige wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde gegen die Hundehalterin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

