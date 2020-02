Im Buttstädter Bad wird das Wasser knapp

Ins Freibad „Zum neuen Teich“ am Buttstädter Safrangarten muss außer der Reihe investiert werden, um den Badesommer 2020 absichern zu können. Darüber informierte Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) jetzt die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinderats. Laut Blose ist eine der beiden Umwälzpumpen defekt und nach Experteneinschätzung auch nicht mehr reparabel.

Gemeinderat mus zusätzliche Ausgaben billigen

Die Anschaffung einer Ersatzpumpe sieht der Landgemeindehaushalt jedoch nicht vor. Der am 2. März zu seiner nächsten Sitzung zusammentretende Gemeinderat soll die außerplanmäßige Ausgabe diskutieren und möglichst auch gleich auf den Weg bringen.

Sorgen bereitet im Zuge der Saisonvorbereitung auch der im Vergleich zu den Vorjahren geringere Wasserzufluss zum Bad. Habe das Befüllen des Beckens früher zwei bis drei Wochen gedauert, so seien dafür jetzt schon vier Wochen nötig.

Experte soll Bohrung eines zweiten Brunnens prüfen

Die Gefahr bestehe, dass der Verdunstungsausgleich nicht mehr gewährleistet werden könne. Blose berichtete, dass ein Termin mit einem Brunnenbauer vereinbart sei. Es werde überlegt, einen zweiten Brunnen bohren zu lassen. Um Wasserverlusten durch Undichtigkeit vorzubeugen, sollen zudem zwei weitere Beckenseiten mit einem Farbanstrich abgedichtet werden. Im Vorjahr war auf diese Art bereits eine Seite saniert worden.

Entscheidung muss noch im März getroffen werden

Die Gesamtkosten für alle genannten Maßnahmen beziffert Blsoe auf schätzungsweise 30.000 Euro. Er hoffe, zur Gemeinderatssitzung am 2. März neue Informationen vorlegen zu können. Eventuell soll dann auch ein Vertreter der das Buttstädter Bad betreuenden Firma detaillierter Auskunft geben. Eine Entscheidung zur Mittelbereitstellung sei auf jeden Fall noch im März notwendig. Anderenfalls, so Blose, gerate die pünktliche Saisoneröffnung in Gefahr.