Am Markt 25 in Kölleda ist der Baufortschritt schon deutlich sichtbar.

Kölleda. Am Gebäude Markt 25 in Kölleda arbeiten derzeit viele Gewerke gleichzeitig.

Im Juni soll das neue Zentrum in Kölleda fertig sein

Die Bauarbeiten am Gebäude Markt 25 in Kölleda, das zu einem Sozio-kulturellen Zentrum ausgebaut wird, schreiten voran. Seit im September 2018 das Projekt in der Innenstadt begonnen und das Richtfest am 4. September 2019 gefeiert wurde, hat sich in und um das Gebäude viel getan.

Die Bauleistungen wurden in insgesamt 28 Lose aufgeteilt, davon sind schon 25 beauftragt, informierte die Stadtverwaltung. Die Finanzierung erfolgt über Städtebaufördermittel. Die Kosten der gesamten Baumaßnahme betragen 2.089.659 Euro.

Christoph Blaurock von der Firma M. Sendler Haustechnik aus Witterda bei Installationsarbeiten. Foto: Antje Lippich/Stadtverwaltung Kölleda

Im Moment sind viele Gewerke gleichzeitig vertreten, um den Termin fristgerecht zu halten, so Antje Lippich von der Stadtverwaltung Kölleda. Im Inneren werde gerade der Trockenbau, die Elektroinstallation, Heizung-Lüftung-Sanitär und der Einbau der Fenster und Türen vorgenommen.

Nach der Fertigstellung, die für Anfang Juni dieses Jahres vorgesehen ist, wird das Gebäude an die zukünftigen Betreiber übergeben. Im Gebäude befinden sich dann ein großer, barrierefreier Veranstaltungsraum mit Bühne sowie fünf Mehrzweckräume. Die öffentlichen Toiletten werden auch im Objekt integriert sein.

Die Planungsleistungen für das Projekt werden von den Ingenieurbüros Hoffmann. Seifert. Partner -Architektur aus Erfurt, eltprojekt Kohlweyer (Fachplanung Elektro) aus Sömmerda und Haustechnik-Koch & Ingber aus Sömmerda erbracht.