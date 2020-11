In der Vogelsberger Kindereinrichtung „Bergwichtel“ wird ab Montag wieder weitestgehend zum Regelbetrieb nach Stufe „Grün“ gewechselt. Eine Stunde kürzer ist noch geöffnet.

Die Corona-Ampel des Thüringer Bildungsministeriums stand auch am Donnerstagmorgen auf dessen Homepage noch für zwei Kindertagesstätten im Landkreis Sömmerda auf Status „Rot“. Fälschlich, was für Verunsicherungen sorgte, als es in unserer Zeitung stand. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.