Im Maskenmodus: Von Eile und Würde in Kölleda

Der Stadtrat hat seine erste Sitzung im verschärften Corona-Modus absolviert – ohne Bürgerfragestunde und also auch ohne Bürger, dafür permanent mit Maske, selbst beim Sprechen. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) hatte deswegen einen der Tagesordnungspunkte abgesetzt. Er sah eine Berufung oder Beförderung von Feuerwehrleuten im Maskenmodus als der Wichtigkeit nicht würdig an. Das offizielle Händeschütteln soll nachgeholt werden. Der Akt selbst, Riedel wies auf die Dringlichkeit hin, wurde in kleiner Runde im Rathaus bereits vollzogen.

Kurzfristig kam dafür ein anderes Feuerwehrthema als eilige Tischvorlage aufs Tapet. Ein Brandschutzkonzept soll erstellt werden. Riedel bat den Stadtrat um Zustimmung zur Vergabe. Die Eile begründete der Bürgermeister damit, dass das letzte Angebot erst am Montag eingegangen sei, die Bindungsfrist aber schon am Freitag ende – und die Möglichkeit bestünde, gegenüber den Kostenschätzungen gut 4000 Euro zu sparen. Im Haushalt stehen für das Konzept 20.000 Euro, der günstigste von drei Bietern, ein Unternehmen aus Saalfeld, will die Leistung für 15.990 Euro brutto erbringen. Eine Einbeziehung des Stadtrates war nötig, weil der Bürgermeister selbst nur Entscheidungen bis zu einer Höhe von 15.000 Euro treffen darf. Die Vergabe erfolgte bei zwei Enthaltungen.

Vor allem für den Schulsport sollen sich die Bedingungen im Stadion verbessern. Nötig hat es vor allem die Laufbahn. Foto: Peter Hansen

Einstimmig hat das Gremium dagegen befürwortet, dass sich Kölleda mit dem Vorhaben Sanierung/Umbau des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportkomplexes für Schul-, Freizeit- und Vereinssport (hauptsächlich der Laufbahn) am Projektaufruf zum Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur beteiligt. „Es kommt uns darauf an, die Sportanlage vor allem für den Schulsport zu ertüchtigen und den Umbau zum Abschluss zu bringen“, sagte Riedel. Erhält Kölleda den Zuschlag, würde das auf eine Förderquote von 90 Prozent hoffen lassen. Eine Voraussetzung dafür, die „Bestätigung der Haushaltsnotlage“, liege vor, so Riedel. Kölleda hat sich ein Haushaltssicherungskonzept gegeben.