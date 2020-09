Der Pfefferminzbahn-Sonder-Städte-Express am Samstag nach Naumburg hatte ja ein Musikzug sein sollen, doch durchkreuzte Corona die Bahnsteigkonzert-Pläne. Gunter Bergmann aus Walschleben sprang mit seinem Horn in die Bresche. Die Fahrt war auch so ein Feiertag für Eisenbahn-Nostalgiker. „Der Zug ist voll und an der Strecke stehen 1001 Fotografen“, freute sich Lokführer Ralf Kaiser beim Zwischenstopp in Sömmerda. Dort stiegen auch Peter und Gerlinde Pölzing aus Sömmerda mit Enkel Jakob (5) zu. „Er ist ein Technikfan und wohnt an der Strecke. Da dachten wir, da müssen wir mitfahren“, sagte der Opa.

