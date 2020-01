Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In die Leitplanke geraten

Auf Grund eines Fahrfehlers geriet ein 25-jähriger Audi-Fahrer am Samstagvormittag auf der B4 zwischen Andisleben und Gebesee auf gerader Strecke in die rechte Leitplanke. Danach konnte er seinen Audi wieder auf die Straße lenken und gefahrlos anhalten. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. Ohne Leitplanke hätte der Fahrfehler womöglich schlimmere Folgen für den 25-Jährigen gehabt, schätzt die Polizei ein. So überstand er den Unfall unverletzt.