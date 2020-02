Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Sömmerda einen Kindheitstraum erfüllen

Viele erwachsene Frauen hatten als kleine Mädchen einmal den Traum, Prima Ballerina zu werden. Doch oft blieb dieser Kindheitstraum unerfüllt – aus welchen Gründen auch immer.

Dass solch ein Traum noch bis ins hohe Alter verfolgt werden kann, weiß Marika Kistner genau. Nicht, weil ihr der Tanzunterricht in der Kindheit ebenfalls verwehrt blieb, sondern weil sie bereits eine Profikarriere als Balletttänzerin hinter sich hat und nun Unterricht gibt. „Ich sehe immer wieder, wie Zuschauer, Mütter und sogar Großmütter den kleinen Tänzerinnen zusehen und wie dann die Augen leuchten“, erzählt die Tanzlehrerin. Auch einige Anfragen gab es bereits, ob nicht auch Ballettunterricht für Erwachsene möglich ist.

Und es ist möglich, ist Marika Kistner überzeugt. Deshalb möchte sie ab März einen Tanzkurs speziell für Erwachsene in Sömmerda anbieten. Damit will sie auch mit Vorurteilen aufräumen, die auch ihr in ihrer Ausbildung bereits entgegenschlugen. „Ballett kann jeder lernen, ganz egal ob jung oder alt, dick oder dünn, groß oder klein“, so Kistner.

Tanztraining soll für Erwachseneangepasst werden

Bei dem Erwachsenenkurs soll es vor allem um den Spaß gehen – und um die Gesundheit. Mit einer Profikarriere können die Kursteilnehmer zwar nicht mehr rechnen, trotzdem habe der klassische Tanz auch bei Erwachsenen noch Vorteile: Er kräftige die Muskeln, verbessere die Dehnfähigkeit und beuge Haltungsschädigungen vor. Auch die Feinmotorik werde gefördert. „Es ist etwas für Körper und Geist“, so Kistner. Das Training will die Tanzlehrerin an die Kursteilnehmer anpassen. Die Bewegungsabläufe werden wohl entsprechend langsamer ausfallen. Allerdings gehe es beim Ballett primär sowieso nicht um Geschwindigkeit, sondern um möglichst fließende Übergänge in den Bewegungen.

Ihre Tanzschule gründete Marika Kistner vor etwa 26 Jahren. Mittlerweile gibt sie Tanzunterricht in Erfurt, Kölleda, Neudietendorf und seit etwa sechs Jahren auch in Sömmerda. Bisher allerdings immer nur für die Kleinen. Denn um später eventuell eine Profikarriere einzuschlagen, müsse man so früh wie möglich mit dem Training beginnen, weiß die Tänzerin. Die Jüngsten in ihrem Kursen seien gerade einmal drei Jahre alt.

Auch Männer können Ballett tanzen

Marika Kistner selbst begann ihre Karriere mit sechs Jahren. Die Trainingsbedingungen zu DDR-Zeiten waren hart: „Keine Bratwurst, nie Eis“, berichtet sie. Doch die Ausbildung lohnte sich. Denn Kistner trat als Solotänzerin innerhalb der DDR auch im Ausland auf. Nachdem sich Kistner dann einige Jahre beruflich anderweitig orientiert hatte, begann sie, Tanzunterricht zu geben. „Und dabei reicht es nicht, einfach nur eine gute Tänzerin zu sein, man muss diesen Job leben und lieben“, sagt sie. „Die Fähigkeiten der kleinen Ballerinas stehen und fallen mit dem Lehrer.“

Die Idee, auch Erwachsenen einen Ballettkurs anzubieten, hatte Marika Kistner schon länger. Sogar Männer hätten sie bereits angesprochen, die auch gerne Tanzen lernen wollen. Mit dem Klischee, dass nur Mädchen Ballett tanzen, will die Lehrerin aufräumen. „Ohne Jungs könnten wir die großen Ballettstücke wie den Nussknacker oder Schwanensee gar nicht aufführen.“

Beim Training setzt Kistner nicht auf „eingestaubte“ Musik, wie sie selbst sagt. Damit der Tanz alle Leute erreicht, will sie moderne Interpretationen in ihren Unterricht integrieren.

Über allem aber stehe immer der Spaß, der Männer und Frauen motivieren soll, ihren eventuell bisher nicht erfüllten Kindheitstraum zu doch noch zu verwirklichen.

Wer Interesse an einem Ballett-Training für Erwachsene hat, kann sich unter der Telefonnummer 0361 / 6430189 melden.