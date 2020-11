In Straußfurt sollen zwei Schrottimmobilien weichen

Der Abriss der seit Jahren leerstehenden Baracke in der Fabrikstraße in Straußfurt hat begonnen. Froh darüber ist Bürgermeister Olaf Starroske (BiST), bot doch das Gebäude, das einst einen Baumarkt beherbergte, schon lange kein schönen Anblick mehr. Wie er zu berichten weiß, war das Unternehmen insolvent gegangen. Daraufhin hatte ein Investor aus den Altbundesländern die Immobilie ersteigert, sich aber nie in Straußfurt blicken lassen. „Das Areal, das mehr und mehr zur illegalen Müllhalde verfiel, war uns schon lange ein Dorn im Auge. Mehrfach hatten wir deshalb versucht, mit dem Besitzer in Kontakt zu treten“, sagt er.

In diesem Jahr kam neue Bewegung in die Sache. So gelang es der Gemeinde, mit dem Besitzer in Verbindung zu treten. Im März gab der Gemeinderat grünes Licht, die Baracke zu kaufen. Gelungen ist es Straußfurt, ein Landesprogramm des Freistaates Thüringen anzuzapfen, mit dem der Abriss von Schrottimmobilien und Industriebrachen gefördert wird. Dass die Finanzspritze an eine Bedingung geknüpft ist, nimmt Starroske gern in Kauf. So muss das Grundstück 15 Jahre in Hand der Gemeinde bleiben. „Vielleicht können wir eine Grünfläche für die Senioren des Pflegeheimes schaffen“, nennt er eine Idee.

Ebenso verfahren will die Gemeinde mit einem Gebäude in der Ernst-Thälmann-Straße. Das Grundstück mit dem ehemaligen Getränkemarkt, der in Straußfurt unter dem Namen „Schluckspecht“ bekannt ist, will die Gemeinde kaufen. Sie hat den Kaufvertrag bereits unterschrieben. Da der Besitzer im Ausland lebt, hofft Olaf Starroske, dass die Abwicklung zügig über die Bühne geht. Eile ist geboten, weil die Fördermittel für dieses Jahr bewilligt sind und sonst verfallen. „Der Notar hat bereits Druck gemacht“, sagt der Bürgermeister. Die frei werdende Fläche muss ebenfalls im Eigentum der Gemeinde bleiben. Sie soll über das Programm der Dorferneuerung neu gestaltet werden.