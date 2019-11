Weißensee WeißenseeZu einer Einwohnerversammlung lädt Bürgermeister Matthias Schrot am Donnerstag, dem 14. November um 19 Uhr in den Palmbaumsaal in Weißensee ein. Nach der Begrüßung wird das Stadtoberhaupt zunächst auf ...

Information über Projekte

Zu einer Einwohnerversammlung lädt Bürgermeister Matthias Schrot am Donnerstag, dem 14. November um 19 Uhr in den Palmbaumsaal in Weißensee ein. Nach der Begrüßung wird das Stadtoberhaupt zunächst auf das vergangene Jahr zurückblicken und wichtige Themen noch einmal Revue passieren lassen. Danach geht es um die Investitionen, die in diesem Jahr und im nächsten Jahr in der Landgrafenstadt und den Ortsteilen anstehen.