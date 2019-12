Zur Ehrenamtsveranstaltung des Landkreises Sömmerda zeichnete Landrat Harald Henning (rechts) in Eckstedt auch Ingrid Wenkel (Liedertafel 1862 Bilzingsleben) aus.

Landkreis. 24 Männer und Frauen erhielten in diesem Jahr im Landkreis Sömmerda die Thüringer Ehrenamtscard. Ingrid Wenkel zählt dazu.

Ingrid Wenkel: Wichtige Stimme nicht nur auf der Bühne

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Ingrid Wenkel (Gesangsverein Liedertafel 1862 Bilzingsleben).

Chef zu sein ist eine schöne Sache. Man lehnt sich zurück und lässt andere für sich arbeiten. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Erst recht nicht, wenn man die Chefin eines Vereines ist. Alles, was beim Gesangsverein Liedertafel 1862 Bilzingsleben anfällt, landet, seit sie dieses Amt vor zwei Jahren übernommen hat, früher oder später auf Ingrid Wenkels Tisch. Aber anfallende Arbeiten einfach weiterzugeben, kommt für sie nicht in Frage. Sie ist eher der Typ Mensch, der mit anpackt, immer da ist, hilft und keine Angst hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Das ist ihr Ding. Ihre Stimme ist nicht nur auf der Bühne eine Bereicherung für die Liedertafel, sondern wird auch gebraucht, wenn es um Entscheidungen bei der Organisation von Veranstaltungen geht, die der Gesangsverein über das Jahr auf die Beine stellt. Seit der Vereinsgründung engagiert sich Ingrid Wenkel mit Leib und Seele für den Verein. Das wissen die Bilzingslebener sehr zu schätzen und hoffen, dass sie ihnen noch lange erhalten bleibt.