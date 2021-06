Johanna (29) und Robert Dollas (31) aus Riethnordhausen haben in Sömmerda geheiratet.

Jubel und Luftballons nach Jawort in Sömmerda

Sömmerda/Riethnordhausen. Paar aus Riethnordhausen gibt sich in Sömmerda das Jawort.

Während draußen auf dem sonnenbeschienenen Wochenmarkt das Leben pulsierte, gab sich ein überglückliches Brautpaar am Donnerstag im Sömmerdaer Standesamt das Jawort.

Es war dort bereits die 26. Trauung in diesem Jahr. Allerdings die erste bei einer stabilen Corona-Inzidenz unter 35, die im Landkreis Sömmerda weitere Lockerungen erlaubt. Rote Luftballonherzen stiegen zum Himmel, als auf der Treppe des Rathauses frischvermählt Johanna (29) und Robert Dollas (31) aus Riethnordhausen mit ihrer dreijährigen Tochter Martha von einer jubelnden Verwandten- und Freundesschar in Empfang genommen wurde. Weiterer Familienzuwachs erblickt in wenigen Wochen das Licht der Welt.