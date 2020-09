Ostersamstag 2019 feierten 110 Schüler der Regelschulen Salzmann Sömmerda und Schloßvippach sowie der Rothenbachschule ihre Jugendweihe im Volkshaus und ließen sich von Ralf Nicolai in Szene setzen.

Landkreis. Die Gruppe „Stürmisch“ und Redner Ralph Lenkert (fast) kommen zur Jugendweihe 2020 in Dauerschleife.

Jugendweihe am laufenden Band

Wie so viele andere öffentliche Veranstaltungen und/oder Feiern wurden im Frühjahr 2020 auch die Jugendweihe-Feierstunden zunächst corona-bedingt abgesagt. Im Mai/Juni konnte sich niemand vorstellen, sie durchzuführen. Inzwischen haben die Veranstalter erste Erfahrungen mit Jugendweihen im Spätsommer oder Frühherbst gesammelt. In Erfurt oder auch im Weimarer Land gingen solche Feiern – anders – über die Bühnen. Sömmerda und Kölleda ziehen nun nach. Am Montag hat das Gesundheitsamt das Hygienekonzept gebilligt. Das bestätigte Dana Grosch vom Jugendweiheteam.