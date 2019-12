Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Julia Bruns: Premierenlesungen für neuen Thüringen-Krimi

Der Nachfolger von Julia Bruns Thüringentags-Krimi „Thüringen-Tod“ ist geschrieben. „Letzter Ausstieg Thüringen“ mit dem ungleichen Ermittler-Duo Bernsen und Kohlschuetter erscheint im Frühjahr 2020. Jetzt, so die Sömmerdaer Autorin, stehen die Termine für zwei Premieren-Lesungen fest: am 27. und 28. März – diesmal in Kindelbrück in der Gaststätte „Bowlingbahn“. 160 Plätze stehen zur Verfügung. Tickets gibt es in Holk Maisels Buchhandlung „Schmökereck“ in Sömmerda.