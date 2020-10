Juristisches Nachspiel nicht ausgeschlossen

Im Jahr 2018 war einmal von Kosten von 780.000 Euro für den Um- und Ausbau des Olberslebener Feuerwehrgerätehauses die Rede. So waren jedenfalls die Planungen. Jetzt hat der Gemeinderat einem satten Nachschlag zugestimmt. Mittlerweile steht eine Summe von wohl 963.000 Euro im Raum. Die Verwaltung der (Land-)Gemeinde Buttstädt hofft, dass damit das Ende erreicht ist, die Kosten nicht weiter davon galoppieren.

Die Hoffnung, so Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) und Bauamtsleiter Klaus Hannes vor den Ratsmitgliedern, stützt sich darauf, dass inzwischen alle Lose vergeben sind. Die förmliche Vergabe schränkt den Spielraum für böse Überraschungen ein. Glücklich ist mit der Entwicklung niemand. „Ich möchte, dass die Maßnahme abgeschlossen wird“, sagte Blose. Einer ansonsten möglichen Forderung, eventuell erhaltene Fördergelder zurückzahlen zu müssen, soll vorgebeugt werden.

Er betonte aber auch, dass er „eine rechtliche Auseinandersetzung im Anschluss ausdrücklich nicht ausschließen“ könne. Es solle geprüft werden, wer am Zustandekommen der Kostensteigerung die Schuld trage und, wenn möglich, sollte derjenige auch zur Verantwortung gezogen werden. Das zur Begleichung der Mehrkosten erforderliche Geld soll aus der Rücklage entnommen werden. Das ließ Silke Himmelreich (Wählergemeinschaft Landgemeinde Buttstädt) in der Ratssitzung nachfragen, ob mit dieser Schritt Auswirkungen auch auf die anderen Ortsteile der Gemeinde Buttstädt haben werde. Blose hält das für möglich.

Für weitere Maßnahmen in Olbersleben jedenfalls sieht er nun kaum noch Spielraum. Die Verwaltung arbeite im Moment gerade an der Erstellung des Haushalts. Allerdings sei die Finanzierung der von den Ortsteilen angemeldeten Vorhaben nicht die größte Sorge. „Die Vielzahl kleiner Projekte stellt sich in der Umsetzung vor allem als personell problematisch dar“, sagte Blose. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sie nicht alle im Haushaltsplanzeitraum gestemmt werden könnten, weil die vordringlichen Großprojekte – er nannte exemplarisch den Breitbandausbau, den Brückenbau in Hardisleben und den Umbau des Rathaus-Westflügels zum Ärztehaus – zu viele Kräfte binden würden.

Letztlich fand die Mehrausgabe von 221.300 Euro für das Olberslebener Feuerwehrgerätehaus fast einhellig Zustimmung. Einzig Jürgen Mende (Wählergemeinschaft Landgemeinde Buttstädt) hob dafür nicht die Hand. Er enthielt sich der Stimme.