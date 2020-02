Kölleda. In den Umkleidebereich der Jahn-Sportstätte in Kölleda wurden rund 157.000 Euro investiert.

Kabinen und Duschen in Kölleda saniert

Zwei Umkleidekabinen in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte in Kölleda wurden komplett saniert und durch die Schaffung von direkten Zugängen die Nutzfläche vergrößert.

Wie Antje Lippich von der Stadtverwaltung Kölleda mitteilt, wurde die ehemalige Duschanlage hinter diesen Räumen in die Sanierung einbezogen und zwei voneinander getrennte Dusch- und WC-Anlagen geschaffen. Gleichzeitig wurde die elektrische Hauptverteilung komplett erneuert und eine Lüftungsanlage eingebaut.

Leitungen für Wasser, Abwasser und Heizung wurden neu verlegt und der Giebel des Gebäudes instandgesetzt sowie die Tür zum Anzeigenturm ersetzt.

In den Sanitärbereich der F. -Ludwig-Jahn-Sportstätte Kölleda wurde investiert. Foto: Antje Lippich/Stadtverwaltung Kölleda

Für die Planung und die Koordination der Arbeiten war Frank Ruhmann vom Ingenieurbüro HLS Planung verantwortlich. Los eins, also Heizung, Lüftung und Sanitär, wurde an den Heizungs- und Sanitärfachbetrieb Kölleda GmbH, Hermann Gerhardt, vergeben, das Los zwei für Bauleistungen vom Bauunternehmen Schnellhardt GmbH & Co. KG in Roßleben-Wiehe erledigt. Für die Elektroinstallationsarbeiten von Los drei war Elektro Zöller in Kölleda verantwortlich.

157.000 Euro wurden investiert

Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf rund 157.000 Euro. Sanitärtechnik und Ausstattung der Kabinen seien qualitativ sehr hochwertig, die Investitionen der Stadt werden dem Fußballverein bei guter Pflege viele Jahre erhalten bleiben, schätzt die Stadtverwaltung ein.