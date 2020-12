Kaffeekränzchen mit Svantje aus Sömmerda im japanischen Kobe

Die Sömmerdaerin Svantje Daugs bietet in Kobe (Japan) für die DZGO Osaka Deutschkurse an. dazu gehören auch Ausflüge, Einblicke in die Thüringer Lebens- und Esskultur sowie Back- und Kochkurse.

Sömmerda Sömmerdaerin Svantje Daugs bringt Japanern in Kobe auch die deutsche (Ess-)Kultur näher.

Sömmerda. Svantje Daugs kocht und backt. Und sie redet darüber. Das machen viele. Aber die junge Frau, die aus Sömmerda stammt, tut das in Japan. Sie ist auf einer Mission. Sie bringt Japanern in Kobe u.a. die (Ess-)Kultur ihrer Thüringer Heimat näher.

Svantje Daugs dürfte in Sömmerda unter ihrem Mädchennamen Schumann bekannter sein. Eltern und Oma leben in der Kreisstadt. Sie besuchte unter anderem das Schweitzer-Gymnasium und war Mitglied in der Theatergruppe „Namenlos“ des Schüler-Freizeit-Zentrums (sie lässt Bruni Psurek grüßen).

Jetzt arbeitet sie bei der DZGO Corporation Osaka als Mitarbeiterin im Bereich Eventmanagement und als Tutorin. Es ist ein „Nebenjob“. Die Juristin & Assetmanagerin ist für die drei Jahre des Auslandsjobs ihres Mannes vom gemeinsamen Unternehmen freigestellt. Sie nutzte den Freiraum für eine vom Unternehmen geförderte Sprachausbildung in Englisch und Japanisch und begann nach etwa einem Jahr Sprachstudium in Kobe, sich nach einer Tätigkeit umzusehen, bei der sie ihre erworbenen Sprachkenntnisse vertiefen und erweitern kann.

Die DZGO Vereinigung, erzählt Svantje Daugs, unterstützt vor allem deutschsprachige Unternehmen in Japan und initiiert, stärkt und erweitert den - vorwiegend kulturellen - Austausch zwischen Japan und Deutschland. Die Filiale in Osaka ist Mitglied der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Osaka sowie Partner der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und des Goethe Institutes in Osaka.

Zu den Aufgaben von Svantje Daugs gehört seit dem Oktober 2019 neben Deutschkursen auch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum japanisch-deutschen Austausch. Sie hält Vorträge: „Typisch Deutsch? Typisch Japanisch“, „Kartoffeln über Alles“. Sie bietet Kochkurse an: „Deutscher Kartoffelsalat trifft auf Gyozas“ oder „Bratwurst-Onigiri - wird das Experiment gelingen?“ Sie lädt zu Wanderungen ein, auf denen nebenbei deutsch gelernt wird oder bittet zu Konversationsrunden.

Besonders hervorheben möchte sie aber ihre Reihe „Kaffeekränzchen mit Svantje“. Da geht sie bei hausgemachten Kuchen nach original Thüringer Rezepten auf die kulinarischen Besonderheiten ihrer Heimat ein und bewirbt die Runde mit einer Loriot-Anleihe: „Ein Leben ohne Kuchen ist möglich, aber sinnlos...“.

Svantje Daugs hat erkannt: „Da Japaner tatsächlich ,essensverrückt' sind, ist die Kombination von kulturellem Austausch mit Häppchen und/oder Kuchen bisher sehr beliebt und findet sehr guten Anklang bei den Teilnehmern – und das auch trotz der auch bei uns sehr angespannten Corona-Situation.“

Sie sagt, sie habe während ihrer bisherigen Tätigkeit für die DZGO viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache ist es für viele Japaner wichtig, einen kulturellen Einblick in die verschiedenen Regionen Deutschlands zu erhalten, vor allem in die Traditionen, die Küche oder am besten gleich die traditionelle Küche.

In wöchentlichen kurzen Konversationsrunden, einer „Deutsch-Lounge“ tauchten einige Fragen ziemlich häufig auf. Sie werfen auch ein Schlaglicht auf das Deutschlandbild der Japaner. Sie fragten zum Beispiel: „Warum sind die Züge in Deutschland nicht pünktlich?“ oder „Trinken Deutsche jeden Tag Bier?“ und „Wieviel Urlaub machen die Deutschen im Jahr?“ oder auch „Weshalb sind viele Deutsche so dick?“

Gerade jetzt hat Svantje Daugs aber wohl andere Prioritäten. Ihr Christkind ist da. „Vor vier Wochen hat unsere Tochter Smilla in Kobe das Licht der Welt erblickt; daher werden wir den Jahrewechsel in diesem Jahr auch ruhig angehen lassen und vielleicht um Mitternacht einen Spaziergang zum Tempel machen“, sagt sie.

Grundsätzlich sei in Japan das Thema „Neujahr/Silvester“ wichtiger als das Weihnachtsfest. Den Jahreswechsel - die Feiertage laufen vom 30. Dezember bis 3. Januar - begehe man dort traditionell im Kreis der Familie. Meistens werde am Silvesterabend eine Portion Soba-Nudeln derviert; das soll Glück für das kommende Jahr bringen. Deshalb gilt: unbedingt aufessen und keine der langen Nudeln auf dem Teller zurücklassen. Der Silvesterklassiker „Diner for one“ sei weniger bekannt. Dafür schaue man gerne den „rot-weißen Gesangswettbewerb“ im Fernsehen an.

Das neue Jahr beginne auch nicht mit einem Feuerwerk sondern mit dem Klang der buddhistischen Tempelglocken. 108 Mal wird die große Glocke eines jeden Tempels um Mitternacht geschlagen.