„Allerlei in Farbe“ heißt die Ausstelung mit Malerei des Rastenbergers Sascha Potulski in der Rathausgalerie.

Karibische Klänge und „Allerlei in Farbe“ in Rastenberg

Während der Herbst als Jahreszeit erst am 22. September begonnen hat, ist der Rastenberger Kunstherbst gleich mit drei Aktionen seit dem 12. September in vollem Gange. Die Ausstellung „Allerlei in Farbe“ (Foto) mit Malerei des Rastenbergers Sascha Potulski lädt Besucher in die Rathausgalerie zum Bestaunen ein.