Karneval auf der Kippe

Im Februar dieses Jahres gab es ihn noch, den Rathaussturm in Sömmerda. In Zeiten von Corona droht dem Karneval das Aus.

Das Gesundheitsamt in Sömmerda hat über den Umgang mit geplanten Faschingsveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 informiert: „Die fünfte Jahreszeit naht und die Karnevalisten im Landkreis stehen vermutlich schon in den Startlöchern zur Vorbereitung der kommenden Session. Keiner kann ihnen die Vorfreude auf gemeinsames Singen, Tanzen und Lachen verdenken“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Allerdings zeigen die steigenden Infektionszahlen in Deutschland, dass sich das Coronavirus wieder schneller verbreitet und es weiterhin dringend erforderlich ist, dass jeder sein Mögliches tut, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern bzw. zu minimieren.“