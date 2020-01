Karneval, Konzert, Kick und Kulinarik

Der erste von insgesamt fünf Kölledaer Taubenmärkten in diesem Februar steht an: Am Samstag von 8 bis 12 Uhr können in der Rittergut-Halle nicht nur Tauben, sondern auch Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Wachteln sowie sogar Kaninchen und Kleinnager gezeigt, gekauft und getauscht werden. Laut Antje Lippich von der Stadt stehen 200 Käfige bereit. Auch für die Versorgung von Händlern und Besuchern ist vorgesorgt.

Schlachtfest

Schallenburg. Ein zünftiges Schlachtfest im Schallenburger Gasthof von 10 bis 13 Uhr am Sonntag umrahmen die Orlishäuser Musikanten.

Offene Schultüren

Schloßvippach. Die Schüler und Lehrer der Regelschule Schloßvippach laden Eltern, Großeltern, Geschwister und Schüler der künftigen 5. Klassen, ehemalige Schüler und interessierte Bürger zum Tag der offenen Tür am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr in die Schule ein.

Im Mai, zum Schulfest, kredenzten in der Regelschule Schloßvippach Emily und Josi den Gästen Fußball-Muffins. Samstag ist nun Tag der offenen Tür. Foto: Jens König

Unter dem Motto „Lust auf Schule haben“ werden Experimente vorgeführt, Schülerarbeiten und Unterrichtsmaterial präsentiert sowie die Schulbibliothek geöffnet. Rätsel und Spiele laden zum Mitmachen ein. Beim Rundgang durchs Schulhaus können sich die Besucher die Fachräume und die technische Ausstattung anschauen.

Jägertag

Sömmerda. Die Kreisjägerschaft Sömmerda trifft sich am Samstag ab 14 Uhr im Sömmerdaer Volkshaus zur jährlichen Mitgliederversammlung.

Hallenfußball

Sömmerda. Ein fußballerisches Kräftemessen von Hilfsorganisationen – und das auch noch für einen guten Zweck: Das sind die Eckdaten für den KLS-Torsysteme-Cup, der am Samstag ab 8.30 Uhr in der Unstruthalle seine bereits 6. Auflage erlebt. Es gibt zwei Turniere – eines für Nachwuchsmannschaften und eines für die Großen.

Beim 5. KLS-Torsysteme-Cup für Hilfsorganisationen trafen 2019 die Feuerwehrteams aus Ilversgehofen und Sömmerda aufeinander. Foto: Peter Hansen

Rotarier-Konzert

Sömmerda. Zum rotarischen Konzert wird am Sonntag 17 Uhr in die Franziskuskirche eingeladen. Dabei geht es „querblechein“ von Klassik bis Moderne. Es spielt das Ensemble Aero-ART. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Hilfsprojekte des Rotary Clubs Sömmerda wird gebeten.

SCC on Tour

Ostramondra. Am Samstag ab 20.11 Uhr entern die Narren des SCC samt Engeln und Bengeln auf ihrer Landkreis-Expedition diesmal den Saal vom „Bayrischen Hof“ in Ostramondra.

Karneval

Schillingstedt. Der SCV feiert am Samstag ab 20.11 Uhr auf dem Schillingstedter Saal unter dem Motto „35 Jahre laut und leise, der SCV geht auf Musikreise“.

Musicalträume

Udestedt. Der Eckstedter Karnevalverein hat sich für das Wochenende ein Auswärtsspiel vorgenommen. Die Wände wackeln am Samstag ab 20.11 Uhr im Weimarischen Hof zu Udestedt. Der EKV will in seinem 20. Jahr Musicalträume wahr werden lassen.

Umzug

Schwerstedt. 20 Jahre Karneval in Schwerstedt werden am Sonntag mit einem Festumzug gewürdigt. 14.30 Uhr setzt sich der närrisch-bunte Lindwurm in Bewegung.

Kleintiermarkt

Großneuhausen. Der Rassegeflügelzuchtverein für Klein- und Großneuhausen richtet am Sonntag in Großneuhausens Gemeindehalle einen Kleintiermarkt aus. Beginn ist um 8 Uhr.

Baum brennt

Großmonra. Am Samstag veranstaltet der Heimatverein von Großmonra auf dem Dorfplatz das jährliche gemeinsame Verbrennen der Weihnachtsbäume in der großen Feuerschale. Beginn ist 17 Uhr. Für jeden mitgebrachten und abgeschmückten Weihnachtsbaum gibt es einen Glühwein oder Kinderpunsch gratis. Für alle Hungrigen brennt der Rost.