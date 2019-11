Weltenbummler Thomas Meixner berichtet am Freitag in „Schälers Schänke“ in Walschleben von seiner Abenteuerreise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karneval, Line-Dance und weihnachtliche Einstimmung

Konzert

Sömmerda. Zu einem Dankeschön-Konzert lädt der Verein der Freunde und Förderer der Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda „Wilhelm Buchbinder“ am Freitag ein. Veranstaltungsort ist der Kammermusiksaal der Musikschule in Sömmerda. Beginn ist um 18 Uhr

Kirchenkino

Kölleda. Zum Kirchen-Kino lädt am Freitag das Gemeindezentrum in Kölleda ein. Der Film flimmert ab 19.30 Uhr über die Leinwand. Darüber hinaus wird es eine Auswahl an Knabbereien und Getränken aus dem Eine-Welt-Laden geben.



Weltenbummler

Walschleben. Der SV Empor Walschleben und die WalschbergRunners präsentieren am Freitag Weltenbummler Thomas Meixner. Ab 19.30 Uhr wird er in „Schälers Schänke“ in Walschleben über seine Tour „Von Alaska nach Feuerland“ – 41.000 Kilometer mit dem Rad durch Amerika berichten.

Fasching

Tunzenhausen. Der Faschingsclub Tunzenhausen startet am Samstag im Saal „Zum weißen Ross“ in die fünfte Jahreszeit. Beginn der Veranstaltung ist um 20.11 Uhr.

Hallenmeisterschaft

Weißensee. Die 14. Hallenmeisterschaft der Leichtathletik der Altersklasse 6 bis 10 wird am Samstag in der Sporthalle am Fischhof ausgetragen. Zu den Disziplinen gehören Bambinilauf, 30-Meter-Sprint, Dreierhopp aus dem Stand, Medizinballschocken vorwärts, Rundenlauf und Umlaufstaffel. Das Wettkampfgeschehen beginnt um 9.30 Uhr.

Weihnachtsschau

Sömmerda. In die Weihnachtswelt eintauchen können Interessierte am Wochenende im Geschäft Bauer Inspirationen in der Langen Straße 15 in Sömmerda. Weihnachtsfloristik, Dekorationsartikel, Tischwäsche und viele andere Ideen gibt es Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Tanzkurs

Walschleben. Ein Line-Dance-Crashkurs für Neueinsteiger und Anfänger startet am Samstag um 16 Uhr in Walschleben. Interessierte, die Spaß am Tanzen haben, sind in der Turnhalle der Grundschule willkommen. Mitzubringen sind Turnschuhe, leichte Kleidung und etwas zu trinken. Um eine Voranmeldung wird bei Brigitte Zwirnlein unter der Rufnummer 0171 3453095 gebeten. Der Erlös kommt dem örtlichen Kindergarten zu gute.

Wanderung

Rastenberg. Eine Genusswanderung durch den Herbst bietet Petra Kohlmann am Sonntag in der Zeit von 13 bis ca. 16 Uhr an. Die Tour führt rund um Rastenberg und beinhaltet auch eine Verkostung sowie Kaffee und Kuchen in der Kräuterwerkstatt von Petra Kohlmann. Teilnehmer erfahren Wissenswertes über die Vorbereitung der Natur auf die Winterruhe. Außerdem gibt es Tipps und Anregungen für Küche und Gesundheit. Kleine Kostproben zu Beginn, zwischendurch und am Ende versüßen den Weg der Wanderer.

Treffpunkt ist die Bushaltestelle Lossaer Straße in Rastenberg. Eine Anmeldung ist möglich bis Samstag, 18 Uhr, unter 036377/80614.

Hausmusik

Sömmerda. Herbstliche Hausmusik der evangelischen Regionalgemeinde erklingt am Sonntag um 16.30 Uhr im Gemeindezentrum am Markt 5 in Sömmerda. Für Klänge von Frühbarock bis Moderne hat sich ein Flötenensemble zusammengetan, auf Klaviertasten zwei- und vierhändig erklingen Stücke von Dvorak, Bach, Mozart und der Jubilarin des Jahres, Clara Schumann. Etwas lauter wird es, wenn sich Saxofon und „Begapipe“ präsentieren.

Darüber hinaus gibt es Herbstlieder zum Lauschen und manche Melodien zum Mitzusingen. Am Ausgang wird eine Spende für den Hospizverein erbeten.