Kino und Gespräch zum Film in Gedenkstätte

In der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt findet ein Filmabend mit Gespräch statt.

Die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße lädt am Donnerstag zur Filmvorführung „Das Land hinter dem Regenbogen“ und anschließendem Filmgespräch ein. Der Film ist der Abschluss der Reihe „Filmische Transformationen. Defa und DDR-Fernsehen im Umbruch“, teilte die Stiftung Ettersberg mit, zu der die Gedenk- und Bildungsstätte gehört. Claus Löser, Filmhistoriker und Kurator der Reihe, führt zunächst in den Film ein und wird im Anschluss mit Jochen Voit ins Gespräch kommen.

Im Film „Das Land hinter dem Regenbogen“ dreht sich alles um das Dorf „Stalina“ im Jahr 1953, welches die DDR widerspiegelt, nur noch übertriebener. Als erster ostdeutscher Regisseur bricht Herwig Kipping in seinem Werk radikal mit dem DDR-Sozialismus. Sein Mut wurde mit dem silbernen Deutschen Filmpreis belohnt, seine Laufbahn war danach allerdings beendet. Im Film brechen politische, soziale und individuelle Konflikte über das Dorf und seiner Bewohner herein. Marie träumt innerhalb dieses Chaos vom Land hinter dem Regenbogen, in dem alles gut ist...

„Das Land hinter dem Regenbogen“, Kino und Gespräch, Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, Andreasstraße 37a in Erfurt, 14. November, 19 Uhr, Eintritt frei