Klar Schiff auf den Ortsteil-Spielplätzen von Sömmerda

Tunzenhausen. Die öffentlichen Spielplätze in einigen Sömmerdaer Ortsteilen erhalten neu Spielgeräte. Auch Kita werden bedacht.

Frühjahrsputz heißt es gerade auf den öffentlichen Spielplätzen in den Ortsteilen der Stadt Sömmerda. In Tunzenhausen waren am Donnerstag die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes Michael Burkhardt, Dirk Schmeiser und Florian Wolfer (von links) zugange, Praktikant Ronny Markgraf ging ihnen zur Hand. Das alte Laub sowie Baumwildwuchs wurde beseitigt, der Sand unter den Spielgeräten geharkt und, wo nötig, aufgefüllt. In Leubingen und Wenigensömmern werden alte Spielgeräte durch neue ersetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Neuanschaffungen im Ortsteil Rohrborn sowie noch Ergänzungen im Ortsteil Leubingen, in Sömmerda für die Kitas „Glückliche Zukunft“ und „Frohsinn“ sowie für die Kita „Bummi“ in Leubingen geplant.