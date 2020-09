Kleine Umleitung – nicht nur wegen Corona

Bei der Generalprobe am Freitag war die Lichteinstrahlung noch zu intensiv, am Sonntag stimmte es dann beim gut besuchten Vortrag von Jürgen Bäumler vom Heimat- und Geschichtsverein „Mein Weißensee“ in der Kulturkirche St. Peter und Paul mit der Optik.

Die Wege sind kurz in Weißensee. Da klappt dann auch die Kommunikation per Aushang im Fenster problemlos. Im sonntäglichen Fall schickte der Zettel an der Geschichte der Landgrafenstadt Interessierte vom Haus Markt 4 ein paar Meter die Prachtstraße rauf in die Kulturkirche St. Peter und Paul. Der Heimat- und Geschichtsverein Weißensee hatte seine Veranstaltung, eigens auf den Tag nach dem des offenen Denkmals gelegt, aus dem neuen, noch unfertigen Domizil im ehemaligen Gasthaus „Zum Goldenen Adler“ in die repräsentativere und größere Räumlichkeit verlagert. Da spielten auch die Corona-regeln eine Rolle. „Wir sind noch lange nicht fertig mit dem Um- und Ausbau und hätten sowieso in den Innenhof gehen müssen. Aber selbst da wäre bei 30 Leuten Schluss gewesen“, sagt Vorstandsmitglied Kay Schneider. Da hätten die Organisatoren aber gut 30 Neugierige wegschicken müssen. Das wollten sie nicht. Die multifunktionale Stadtkirche war da als Ausweg die erste Wahl. Zwei Vorträge bekamen die gut 60 Besucher, die am sonnigen Sonntagnachmittag keinen Radausflug vorhatten oder Kaffeeklatsch im gut besuchten Marktcafe halten wollten, zu hören.