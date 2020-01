Kleingärtner stehen vor großen Herausforderungen

Christian Hoßbach sparte nicht mit klaren Worten. Der Vorsitzende des Territorialverbandes „Thüringer Becken“ der Gartenfreunde sprach am Freitagabend beim Neujahrsempfang des Verbandes deutlich die Sorgen der Kleingärtner an. Anhand von drei Thesen, die die Gartenfreunde werbewirksam hinter dem Rednerpult veranschaulichten, erläuterte Hoßbach vor 86 Gästen im bis auf den letzten Stuhl besetzten Saal des Bürgerzentrums „Bertha von Suttner“ in Sömmerda die schwierige Situation.

Plädoyer für Beibehaltung des Kleingartengesetzes

„Kleingarten neu denken“ war da zu lesen. Immer mehr Menschen verlangten eine Erneuerung des Bundeskleingartengesetzes, sagte der Verbandsvorsitzende. Er sehe das aber nicht so. Zwar schreibe das Gesetz natürlich auch die Bewirtschaftung vor, doch sichere es den Gartenfreunden eine günstige Pacht. Es gebe einen großen Anteil von Kleingärtnern mit geringem Einkommen, die eine deutlich höhere Pacht nicht zahlen könnten. Man finde so schon oft keinen passenden Nachfolger für eine Parzelle, die abgegeben werde. Natürlich müsse man über neue Strukturen nachdenken, aber dabei den goldenen Mittelweg finden, und das sei auch möglich ohne Gesetzesänderung, betonte er.

„Kleingarten – wo es grünt, blüht und wächst“ lautete ein weiterer Slogan. Damit etwas wachsen könne, bedürfe es der Unterstützung durch die Kommunen, so Hoßbach. Kleingärten seien die grünen Oasen der Städte und Gemeinden und die Bewirtschafter stellten einen großen Anteil der Bevölkerung dar. In den 46 Mitgliedsvereinen des Territorialverbandes seien 2100 Kleingärtner vereint. Mit deren Familien komme man auf mehr als 6000 Personen. „Wir sind keine Kleingartenzwerge, sondern ein innovativer und großer Verband“, unterstrich Christian Hoßbach. Man müsse in Förderprogramme kommen, benötige fest angestelltes Personal, Haftungsfragen müssten beschränkt werden. Die Haftung sei im Kleingartenwesen deutlich höher als in anderen Vereinen.

Liste der Aktivitäten des Jahres 2019 ist lang

Den dritten Punkt, „Kleingarten hat Zukunft“, hält der Verbandsvorsitzende trotz aller Probleme für zutreffend. Mehr Engagement als in den letzten beiden Jahren gezeigt, sei in ehrenamtlicher Tätigkeit aber einfach nicht möglich. Wobei die Liste der Aktivitäten, die Christian Hoßbach für 2019 auflistete, lang war. Neben fünf Schulungen mit insgesamt 150 Teilnehmern war das Jahr insbesondere durch die Vorbereitung auf den Thüringentag in Sömmerda geprägt. Beim großen Landesfest waren die Kleingärtner nicht nur im Umzug dabei, sondern gestalteten ein Stadtmauertürmchen und beteiligten sich auch anderweitig. Hinzu kamen zum Beispiel die Teilnahme am Gartenmarkt und Bauernmarkt sowie an verschiedenen Veranstaltungen im Bürgerzentrum.

Besonders wichtig sei für den Verband die Kinder- und Jugendarbeit, betonte Hoßbach. Eine der Höhepunkte der 2017 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Schreberjugend sei das zweite Kinder- und Jugendcamp im Juni gewesen, an dem 21 Kinder aus 8 Kleingartenvereinen teilnahmen. Ob auch in diesem Jahr ein solches Camp finanziert werden könne, stehe noch nicht fest. Man sei dabei auf Sponsoren angewiesen.

Kleingärtner beim Gartenmarkt wieder dabei

Eine der ersten Veranstaltungen 2020, an denen sich die Gartenfreunde beteiligen, ist der Gartenmarkt am 24./25. April. Zur Kulturnacht und Kneipenmeile am 16. Mai wird die Ausstellung zum Kleingartenwesen im Stadtmauertürmchen noch einmal zu sehen sein. Auch beim Stadtfest am 12./13. Juni sind die Kleingärtner dabei.

Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging, sprachen einige Gäste Grußworte – zwischendurch sorgte Andre Haufe-Ludwig für musikalische Unterhaltung. Hans Jecke, Vizepräsident des Landesverbandes der Gartenfreunde, beschwor das Miteinander und die Harmonie. Wie viel Freizeit die Vereinsvorstände opferten, werde von vielen Gartenfreunden leider nicht anerkannt.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Selle unterstrich den wertvollen Beitrag der Kleingärtner für die Gesellschaft und beglückwünschte die Anwesenden zu ihrem vitalen, lebendigen Territorialverband.

Wunsch nach ausreichend Regen für eine reiche Ernte

Heiko Koch (CDU), 2. Beigeordneter des Landrats, verwies darauf, dass Kleingärten auch ein Treffpunkt und ein Erholungsmittelpunkt seien. Als gelernter Landwirt verbinde ihn mit den Gartenfreunden die Liebe zur Natur. Er wünsche, dass der Wettergott in diesem Jahr den Kleingärtnern ausreichend Regen beschere.

Vor der Vielzahl der durch die Kleingärtner realisierten Maßnahmen zog Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) den Hut und dankte noch einmal für den „riesengroßen Anteil“, den die Gartenfreunde zum Thüringentag leisteten. Für 2020 habe er auch eine Bitte: Am 9. Mai komme ein Radparcours der Regenbogentour für leukämie- und krebskranke Kinder nach Sömmerda, da wäre die Feldküche der Kleingärtner eine super Unterstützung. Ganz ohne Gepäck war Hauboldt auch nicht gekommen, er überreichte einen Scheck über 100 Euro für die Kleingärtner.

Auszeichnungen für Verdienste um das Kleingartenwesen

Der SPD-Kreisvorsitzende Christopher Harsch verwies ebenfalls auf die wichtige gesellschaftliche Funktion des Kleingartenwesens, das Jung und Alt zusammenbringe und grüne Oasen schaffe. Für das Kinder- und Jugendcamp bot er seine Unterstützung an.

Christian Hoßbach zeichnete im Anschluss drei Personen für langjährige Verdienste um das Kleingartenwesen aus. So erhielt Manfred Kanzler die Silberne Ehrennadel des Territorialverbands. Ebenso wurden der stellvertretende Verbandsvorsitzende Wolfram Sturm mit der Ehrennadel in Gold und die Geschäftsstellenleiterin Silke Preißer geehrt.