Knut ist los

„Zugegeben. Dieses Jahr ist es ein bisschen arg früh. Aber der Kalender will es so, und wir wollen uns ja auch mit den anderen nicht ins Gehege kommen. Nächste Woche ist ja schon Baumabschied bei Basti Wulf“, sagt Tanja Heyder. Die Frau vom Burschenverein, der das Weihnachtsbaumverbrennen im Sömmerdaer Ortsteil schon eine gefühlte Ewigkeit („So genau weiß ich das aus dem Kopf jetzt nicht. Aber es ist schon lange ...“) organisiert, zeigt sich trotzdem guten Mutes.

Dem Mistwetter getrotzt

„Allen, die sich so früh noch nicht von ihrem Baum trennen wollen, haben wir gesagt, dass sie das ja auch nicht müssen. Sie sollen trotzdem kommen und einfach Glühwein trinken!“ Ein guter Plan, den leider das Wetter zu durchkreuzen beabsichtigte. Die Aussicht auf Regen, Wind und Kälte wird wohl einige zuvor wild Entschlossene einknicken lassen haben. Aber nicht die Hartgesottenen! Rund 150 wetterfeste Orlishäuser, Frohndorfer und Gäste kamen den widrigen Begleiterscheinungen zum Trotz. Das Feuer wurde trotzdem entzündet und der Rost angefacht. Tanja Heyder: „Die Feuerwehr hatte alles im Griff, und die Jungs am Rost hatten gut zu tun. Es wurde gut gegessen und getrunken!“ Einzige Konzession ans miese Wetter: „Wir sind allerdings kurzfristig von der neuen Festwiese auf die alte umgezogen“, sagt Tanja Heyder. Die hat den Vorteil, besseren Windschutz zu ermöglichen.

Auf Nachfrage Jubiläum bemerkt

Am (Sonn-)Tag danach hat Tanja Heyder dann auch die vereinsinterne Buchführung noch einmal befragen können – und da stellte es sich sogar noch heraus, dass das 2020er-Weihnachtsbaumverbrennen eine Jubiläumsveranstaltung war: „Es war tatsächlich das zehnte!“

Einzige „Knut“-Frühstarter sind die Orlishäuser im Landkreis aber nicht gewesen. Auch in Haßleben sollte schon am Samstag kontrolliert gezündelt und die Besten im Tannenbaumweitwurf gekürt werden.

Die nächsten Höhepunkte im Doppelortsteil Frohndorf/Orlishausen sind schon gesetzt. Erst sind die Karnevalisten vom FCO und ihre närrische Gefolgschaft am Zug. Dann übernehmen wieder die Burschen. Am 30. April ist Maifeuer. Zwei Tage drauf geht die Kirmes los. Epizentrum ist wie immer die Festwiese. Oder im meteorologischen Bedarfsfall die daneben ...

Nächste Gelegenheiten, dem Weihnachtsbaum einen flammenden Abschied zu bescheren: am 11. Januar ab 15 Uhr bei Tannen-Wulf auf der Weißenburg, ab 16 Uhr „An der Monna“ in Leubingen und am Feuerwehrhaus in Walschleben, ab 17 Uhr in Werningshausen (Trainingsplatz der Feuerwehr), ab 18 Uhr (mit Baum-Weitwurf) an der Feuerwehr in Gebesse und auch in Bachra, am 18. Januar ab 15 Uhr an der Maifeuerstelle in Nöda, ab 16 Uhr gegenüber der Feuerwehr in der Hundtgasse in Kölleda und im Rimbach in Kannawurf sowie auch am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Udestedt oder auch noch am 1. Februar mit dem Heimatverein 13-Hundert in Großmonra.