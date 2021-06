Kölledaer an Auffahrunfall beteiligt

Witzenhausen. 3000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall in Hessen, an dem ein Fahrer aus Kölleda beteiligt war.

Ein 76-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen (Hessen) ist am Montagnachmittag aus Unachtsamkeit auf den Wagen eines 61-Jährigen aus Kölleda aufgefahren. Der Unfall passierte, als die beiden Fahrer auf der B 27 aus Richtung Neu-Eichenberg kommend in Richtung Witzenhausen unterwegs waren. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 3000 Euro, so die hessische Polizei.