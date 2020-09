Kölledaer Gymnasiasten freuen sich über gelungenen Schulstart

Schulstart am Gymnasium Kölleda; Auf den Fotos ist die Klasse 6c zu sehen, von der auch die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Bildern vorliegt und in der Schule eingesehen werden kann.

Kölleda. Dominique Moratzky berichtet aus dem Hoffmann-Gymnasium in Kölleda.

Am 31. August 2020 konnte auch das Prof.-Fritz-Hofmann-Gymnasium Kölleda seine Türen wieder für alle Schüler öffnen. Lange Zeit war nicht daran zu denken, dass alle 428 Schüler zeitgleich die Schule besuchen dürfen, weshalb die Motivation und Bereitschaft der Schüler sehr groß ist. Alle sind froh, sich endlich wieder gegenüberstehen zu können.

Das gemeinsame und dauerhafte Lernen hat für die Schüler einen hohen Wert, weshalb die wenigen Einschränkungen gern in Kauf genommen werden. Eine Schülerin der Klasse 6 sagt dazu: „Ich bin sehr froh, dass ich mir nicht mehr zu Hause alles allein beibringen muss, sondern die Lehrer wieder da sind, um mir den Unterrichtsstoff zu erklären. Dass ich wieder mit all meinen Freunden in die Schule gehen kann, ist noch besser!“

Wir hoffen, dass uns der gelungene Start des Schuljahres weiterhin begleiten wird und, dass alle gesund bleiben.