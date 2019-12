Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kölledaer Türchen öffnen sich im Advent

Die nächsten sich öffnenden Türchen in der Übersicht:

4. Dezember: Reisebüro Terramania (Glücksrad, Glühwein, Kinderpunsch, Plätzchen und Gebäck, Reiserätsel)

5. Dezember: Papillon Creative Floristik (15 bis 17 Uhr Workshop für Kinder)

9. Dezember: Jugendbüro des Arbeiter Samariter Bundes (Kinderpunsch, Plätzchen, freundliche Gespräche)

10. Dezember: Bürgerbüro Kölleda (geöffnet 16 bis 18 Uhr)

11. Dezember: Löwenapotheke

12. Dezember: Wippertus-Apotheke (Einkehr für eine besinnliche Zeit)

13. Dezember: Art of Nails by Kati Schmidt

16. Dezember: Alibaba Begegnungszentrum (Spaßige Weihnacht)

17. Dezember: Raiffeisen Baumarkt

18. Dezember: Albrecht’s Blumenladen (Spaziergang durchs Weihnachtswunderland mit Teestübchen, 14 bis 17 Uhr Überraschungen für Kinder)

19. Dezember: Kirchenlädchen Am Roßplatz (10 bis 13 und 16 bis 18 Uhr)

20. Dezember: Reisebüro Urlaubsparadies (10 bis 17 Uhr Glühwein und Stollen und Blicke ins Reisejahr 2020)