Kölledaer Wippertusfest ersatzlos gestrichen

Das Programm stand schon, die ersten Künstler waren gebunden, sogar die Plätze für den historischen Markt waren schon verteilt – nun zog der Arbeitskreis Wippertusfest des Handwerker- und Gewerbevereins 1990 Kölleda die Notbremse und sagte das traditionelle Wippertusfest ab. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Schweren Herzens habe man sich in einer Krisensitzung dazu entschlossen, das Fest, das vom 20. bis 24. Mai zum 28. Mal in Kölleda stattfinden sollte, ersatzlos ausfallen zu lassen, sagt der HGV-Vorsitzende Christian Beck im Gespräch mit der Thüringer Allgemeine. Den acht Mitgliedern des Arbeitskreises sei der Beschluss nicht leicht gefallen, doch angesichts der derzeitigen Pandemie-Situation sei eine Durchführung der Veranstaltung aus Sicht der Organisatoren unverantwortlich.

Auch wenn momentan zunächst nur alle Veranstaltungen bis zum 19. April untersagt seien, so sei doch die Situation im Mai nicht absehbar und der Arbeitskreis zunehmend zu der Überzeugung gelangt, dass selbst bei einer Verbesserung der Lage eine angemessene Vorbereitung dann nicht möglich sei. Zumal sich jetzt viele Sponsoren in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befänden und möglicherweise nicht mehr in der Lage oder bereit seien, das Fest mit einer Spende zu unterstützen.

Seit Oktober hatte sich der Arbeitskreis monatlich getroffen und am Programm für das Wippertusfest gefeilt. Anders als in den vergangenen Jahren sollte der historische Markt am Samstag mit Handwerk, Kunsthandwerk und Mitmach-Angeboten auf dem Rittergut konzentriert werden, während in der Salzstraße Platz für das normale Markttreiben gewesen wäre, so Christian Beck.

Nun wurden alle Händler, Partner und Unterstützer per E-Mail über die Absage informiert, mit dem Festwirt und den Schaustellern hat der HGV persönlich gesprochen. Mit aller Kraft und Kreativität werde man sich der Vorbereitung des Wippertusfestes im Jahr 2021 widmen.