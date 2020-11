Kraniche legen jedes Jahr am Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt eine Rast ein und sammeln sich zu Tausenden für den Weiterflug in den warmen Süden.

Kranich-Zeit in Straußfurt: Angeln nur bis zur Dunkelheit

Zur künftigen Nutzung des Rückhaltebeckens Straußfurt gab es in den vergangenen Wochen mehrere Gespräche, in deren Ergebnis jetzt Schritte zur besseren Vereinbarkeit von Naturschutz und den Bedürfnissen verschiedener Interessengruppen folgen sollen. Wie das Landratsamt informierte, war der Anlass dafür die Sorge der Kranichfreunde Deutschland, dass die Zugvögel von Anliegern und Besuchern gestört werden.

Jedes Jahr im Herbst ziehen tausende, hier rastende Kraniche die Aufmerksamkeit nicht nur von Ornithologen auf sich. Das führe immer wieder zu Konflikten zwischen Tierschützern und anderen Nutzern, heißt es aus dem Landratsamt. Die Kranichfreunde Deutschland bemängelten, dass die Tiere während ihrer Rast gestört werden und wandten sich mit diesem Problem an Landrat Harald Henning (CDU). In einem Vor-Ort-Termin am 9. November schilderten sie dem Landrat die Situation aus ihrer Sicht, heißt es weiter. Henning habe versprochen, sich des Themas anzunehmen und mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen.

So hatten den Angaben zufolge in den vergangenen zwei Wochen auch Vertreter der Thüringer Fernwasserversorgung, des Kreisverbandes Sömmerda im Naturschutzbund Nabu, der Fischereigenossenschaft sowie des Landesanglerverbandes Thüringen Gelegenheit, ihre Argumente vorzubringen. Anliegen von Landrat Harald Henning sei es, einen größtmöglichen Konsens aller Interessenlagen zu finden.

Im Ergebnis sollen im Bereich des Rückhaltebeckens, ähnlich der Beschilderung an der Talsperre Kelbra, bis zum Beginn des Vogelzugs im Spätsommer 2021 Hinweis- und Informationsschilder für die Besucher und Nutzer aufgestellt werden, so das Landratsamt. Der Landesanglerverband Thüringen, Fischereipächter des Rückhaltebeckens, habe sofort seine Dialogbereitschaft signalisiert, verbunden mit einer Vielzahl von entsprechenden Regelungen. So würden die Mitglieder des Verbandes umgehend darüber informiert, dass ab sofort und ab 2021 von Anfang Oktober bis Ende Dezember im Rückhaltebecken nur bis zum Einbruch der Dunkelheit im direkten Unstrut-Bereich geangelt werden darf, sich nur im direkten Uferbereich der Unstrut aufzuhalten ist, das Aufstellen von Zelten, Schirmzelten/Angelschirmen untersagt ist und ausschließlich die im Fischereierlaubnisschein aufgeführten Stellflächen für Autos zu benutzen sind. Ein Angelverbot halte der Verband aus fachlicher Sicht für nicht begründet.

Harald Henning fordert alle Besucher auf, das Hochwasserrückhaltebecken nicht zu betreten und Hunde an der Leine zu führen. Darüber hinaus regte er an, gemeinsam mit der Gemeinde Straußfurt, der Thüringer Fernwasserversorgung, dem Landesanglerverband Thüringen und weiteren Beteiligten ein Entwicklungskonzept für den Bereich und das Umfeld des Rückhaltebeckens auf den Weg zu bringen. Neben der wirtschaftlichen Nutzung sollte es das Ziel sein, dem Naturschutz künftig mit Augenmaß und Sachverstand gerecht zu werden und dabei langfristig alle Interessenlagen zu berücksichtigen.

Das Rückhaltebecken in Straußfurt war in den 1950er-Jahren entstanden, um das Gebiet der Unstrut überregional vor Hochwasser zu schützen. Eigentümer und Betreiber der Anlage ist die Thüringer Fernwasserversorgung. In den vergangenen 60 Jahren hat sich das künstlich geschaffene Gewässer zu einer Kulturlandschaft entwickelt, die sowohl Lebens- als auch Wohnraum für Tiere und Menschen ist und von mehreren Interessengruppen genutzt wird.