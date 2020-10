Während nahezu alle für das kommende Wochenende geplanten Veranstaltungen wegen der angespannten Corona-Lage in der Region und den damit verbundenen Einschränkungen ausfallen, sind die aktuellen Ausstellungen zu besichtigen.

Das Blau vom Himmel

So erwartet die ehrenamtliche Galeristen Rositha Fundele in ihrer privaten Galerie „Silo“ in der Alten Straßenmeisterei in Sömmerda die Besucher zur Exposition „Das Blau vom Himmel“. Gezeigt werden Porzellanunikate von Karin Bablok, Malerei von Hilke Dettmers und Malerei sowie Fotografie von Mario Palm. Alle Künstler leben in bzw. bei Hamburg und präsentieren ihre Arbeiten aktuell in Sömmerda.

Auch wenn das ursprünglich für den 25. Oktober vorgesehene Sonntagslesekonzert in Zusammenarbeit mit der Literarischen Gesellschaft Weimar corona-bedingt zu diesem Termin nicht im „Silo“ stattfinden kann, so lädt Rositha Fundele doch am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr zum Betrachten der Ausstellung in die großzügigen Räumen der Galerie ein. Die Galerie „Silo“ befindet sich in der Fichtestraße 60 in Sömmerda.

Drei Ausstellungen enden

Noch bis einschließlich Samstag, den 24. Oktober sind die Ausstellungen innerhalb des Kunstherbstes in Rastenberg zu sehen. Im Kunsthaus Josefskirche präsentieren in einer Gemeinschaftsausstellung Nicolaus Keil aus Weimar unter dem Motto „Von Weimar über Land nach Rastenberg“ Zeichnungen/Malerei und Monika Scherlitzke aus Rastenberg unter dem Motto „Farben der Natur“ Floristik. In der Rathausgalerie ist „Gegenständliches und Abstraktes“ von Helmut Scharf aus Rastenberg zu sehen, in der Kleinen Marktgalerie heißt es „Synergie“ mit Malerei von Sabine Adam aus Otzberg. Die für den 24. Oktober geplante Abschlussveranstaltung wurde corona-bedingt abgesagt. Die Ausstellungen sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr letztmalig zu sehen.

In der Hobbygalerie „Kreativ im Alter“ im Sparkassentreff 1a in Sömmerda sind auch diese Arbeiten der Kreativgruppe des Bürgerhauses Leubingen zu sehen. Foto: Jens König

Kreatives in der Hobbygalerie

Insgesamt 27 Aussteller zeigen noch bis Sonntag im Sparkassentreff 1a in Sömmerda ihre Arbeiten in der XXI. Hobbygalerie des Evangelischen Seniorenbüros Frömmstedt „Kreativ im Alter“ 2020. Gezeigt wird Gestricktes, Geklöppeltes, Gemaltes, Gewerkeltes, Geschriebenes und Gebasteltes von älteren Menschen aus dem Landkreis Sömmerda.

Die Organisatoren der Hobbygalerie würden sich über zahlreiche Besucher freuen. Geöffnet hat die Hobbygalerie an Wochentagen von 10 bis 16 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr und Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Besucher tragen bitte einen Mund-Nase-Schutz.

Kleines Glockenfest

Am Samstag (24. Oktober) um 11 Uhr erfolgt in Sprötau die Anfuhr der großen Glocke aus Kölleda durch die Firma Glocken & Turmuhren Christian Beck. Neugierige können die Glocke bis 13 Uhr betrachten, sie steht vor der Kirche. Um 13 Uhr erfolgt dann das Aufziehen der Glocke mittels Kran durch die Firma Hildebrand Bedachungen aus Vogelsberg, teilte Siegmar Schmidt mit. In der Woche bis 31. Oktober werde sie funktionstüchtig montiert.