Kultursommer in Dorfkirchen geht weiter

Detail in der Kirche St. Petri in Leubingen.

Landkreis. Der Kirchenkreis Sömmerda-Eisleben sorgt zum dritten Mal für besondere Erlebnisse.

18 Kirchen in zwei Bundesländern „bespielt“ die dritte Auflage des „Kultursommers in Dorfkirchen“ im Kirchenkreis Sömmerda-Eisleben.

St. Nikolaus in Bräunrode hat am 20. Mai mit „Sound the Trumpet“ den Auftakt vollzogen. Bis zum 24. September folgen weitere Angebote mit klassischer und moderner Musik.

Der Kirchenkreis unterstützt die Reihe finanziell, damit der Eintritt auf Spendenbasis und damit grundsätzlich frei ist, um allen Interessierten das Erlebnis zu ermöglichen. Die Veranstaltungsreihe begann in der Corona-Zeit, um freiberuflichen Musikerinnen und Musikern eine Einnahmequelle zu eröffnen. Die Resonanz war so groß, dass nun die dritte Auflage folgt. „Lassen Sie sich einladen in außergewöhnliche Konzerte mit einer wunderbaren musikalischen Vielfalt und in den großen kulturellen Reichtum unserer Kirchengebäude, die manchmal ganz versteckt liegen“, sagt Superintendent Andreas Berger.

Über 220 Kirchen gibt es in dem großen Kirchenkreis in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Die Besucherinnen und Besucher staunen immer wieder über den künstlerischen Reichtum, der in Jahrhunderten liebevoll von den Kirchengemeinden bewahrt wurde. Vor dieser besonderen Kulisse soll die Musik den Raum ganz neu erleben lassen“, betont Berger.

Termine im Landkreis Sömmerda: 23. Juni St. Petri Leubingen, 8. Juli St. Peter und Paul Großmonra, 16. Juli St. Trinitatis Schwerstedt, 16. Juli St. Petri und Pauli Günstedt.