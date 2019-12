Roldisleben. Die drei Container des Kunstraumes „Himmelsfeld“ stehen an Ort und Stelle. Jetzt geht es darum, sie mit Inhalten zu füllen.

„KunstRaum“ Himmelsfeld: Überseecontainer in Roldisleben in Position gebracht

In Sachen „KunstRaum“ Himmelsfeld sind alle guten Dinge drei. Als im Oktober die drei Überseecontainer nach Roldisleben transportiert wurden, war das Fundament noch nicht gesetzt. Ein zweiter Anlauf war notwendig. Der musste abgebrochen werden, da ein zu großer Kran geschickt wurde, der den Acker hinter dem Wohnhaus der Familie Backhaus-Barnett nicht ansteuern konnte. Am Freitag nun der dritte Versuch. Diesmal lief alles glatt. Landwirt Steffen Weinlepp zog mit seinem Teleskoplader den Kran auf das Feld. Damit konnten die drei Container in Position gebracht werden.