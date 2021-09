Unbekannte stahlen die Infotafeln am Zeitreiseweg. (Archivfoto)

Nach vermeintlichem Diebstahl: Kupfertafeln am Zeitreiseweg wieder da

Stödten. Das Verschwinden der Infotafeln am Zeitreiseweg am Leubinger Fürstenhügel ist aufgeklärt. Entgegen ersten Befürchtungen waren keine Diebe am Werk.

Der vermeintliche Diebstahl den von mehreren Kupfertafeln am Zeitreiseweg am Leubinger Fürstenhügel ist aufgeklärt worden. Entgegen ersten Befürchtungen, dass Diebe am vergangenen Wochenende die sechs mit individuellen Fräsungen versehenen Infotafeln im Wert von 5000 Euro entwendeten, ergab sich im Zuge der Ermittlungen eine überraschende Wende.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, seien die Platten von einer beauftragten Firma demontiert worden, da sie unzureichend angebracht waren. In etwa einer Woche sollen sie wieder ihren gewohnten Platz einnehmen.

Polizei und Eigentümer bedanken sich dennoch bei den aufmerksamen Anwohnern, die das Verschwinden der Tafeln gemeldet hatten.