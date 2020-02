Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ladendiebin braust in Sömmerda mit Rad davon

Mit einem Fahrrad hat eine Ladendiebin in Sömmerda am Donnerstag in Sömmerda die Flucht angetreten. Wie die Polizei mitteilte, habe die 30-Jährige in einem Möbelmarkt Dekoartikel, Bastelzubehör und LED-Beleuchtungen mitgehen lassen. Eine Verkäuferin versuchte, die Frau aufzuhalten, als sie ohne zu bezahlen verschwinden wollte.

Die Diebin kümmerte das nicht, sie schwang sich auf ihr Rad und fuhr davon. Ein anderer Mitarbeiter des Marktes nahm mit seinem Auto aber die Verfolgung auf, stoppte die Frau und hielt sie fest, bis die Polizei kam. Die gestohlenen Sachen, die sich noch im Rucksack der Frau befanden, fanden ihren Weg zurück in das Geschäft.